В Раді ініціюватимуть розширення санкцій проти Росії
Фракція "Народний фронт" ініціюватиме ухвалення законопроекту щодо розширення санкцій проти Росії.
Про це наголосив керівник фракції Максим Бурбак під час погоджувальної ради.
"Кремлівський режим продовжує свавілля. Час не лише продовжувати, а й розширювати санкції. "Народний фронт" ініціюватиме законопроект про розширення санкції проти Росії", - заявив Бурбак.
"Україна повинна задавати темп у розширенні міжнародного тиску на державу-агресора. Маємо розширити санкції і вимагати цього у наших міжнародних партнерів", - наголосив керівник фракції.
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Він зазначив, що країна-агресор продовжує порушувати домовленості, обстрілює українських військових та мирне населення. Ще одним доказом для розширення санкцій, за словами Бурбака, стало безпідставне затримання у Москві українського журналіста Романа Сущенка.
"Сьогодні отримали ще один доказ, який не залишає жодних сумнівів, що санкції варто не лише продовжувати, а й розширювати. Закликаємо МЗС вжити всіх можливих заходів, щоб з'ясувати обставини затримання і умови утримання Романа Сущенка", - звернувся до уряду Бурбак.
"Разом з цими вимогами маємо навести порядок в середині нашого інформаційного простору. "Народний фронт" вкотре наголошує на своїй вимозі – видворення за межі країни російського ляльковода Шувалова, який формує антиукраїнську політику телеканалу Інтер", - наголосив Бурбак.