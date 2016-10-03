В Раді ініціюватимуть розширення санкцій проти Росії

Про це наголосив керівник фракції Максим Бурбак під час погоджувальної ради.

"Кремлівський режим продовжує свавілля. Час не лише продовжувати, а й розширювати санкції. "Народний фронт" ініціюватиме законопроект про розширення санкції проти Росії", - заявив Бурбак.

"Україна повинна задавати темп у розширенні міжнародного тиску на державу-агресора. Маємо розширити санкції і вимагати цього у наших міжнародних партнерів", - наголосив керівник фракції.

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Він зазначив, що країна-агресор продовжує порушувати домовленості, обстрілює українських військових та мирне населення. Ще одним доказом для розширення санкцій, за словами Бурбака, стало безпідставне затримання у Москві українського журналіста Романа Сущенка.

"Сьогодні отримали ще один доказ, який не залишає жодних сумнівів, що санкції варто не лише продовжувати, а й розширювати. Закликаємо МЗС вжити всіх можливих заходів, щоб з'ясувати обставини затримання і умови утримання Романа Сущенка", - звернувся до уряду Бурбак.

"Разом з цими вимогами маємо навести порядок в середині нашого інформаційного простору. "Народний фронт" вкотре наголошує на своїй вимозі – видворення за межі країни російського ляльковода Шувалова, який формує антиукраїнську політику телеканалу Інтер", - наголосив Бурбак.