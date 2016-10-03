"За мовчазної згоди Росії": у МЗС заявили про зрив відеоконференції Тристоронньої контактної групи

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві МЗС щодо ситуації навколо розведення сил та засобів у районах Станиці Луганської та Петрівського відповідно до Рамкового рішення Тристоронньої контактної групи.

Читайте також"Треба ставити питання руба": Кучма заявив, що грати в піддавки з бойовиками більше не можна

"Ми також підтверджуємо свою готовність до обговорення усього комплексу питань, пов’язаних з імплементацією Рамкового рішення, в рамках Робочої підгрупи з безпекових питань Тристоронньої контактної групи, наступне засідання якої відбудеться у Мінську 5 жовтня цього року", - йдеться у повідомленні.

У цьому контексті українські дипломати зауважили, що представники України були готові до обговорення ситуації, що склалася з розведенням сил і засобів на узгоджених ділянках, ще на минулому тижні.

"Так, на 30 вересня було заплановано відеоконференцію Тристоронньої контактної групи щодо вирішення проблемних питань розведення сторін, яка не була проведена у зв’язку з небажанням представників ОРДО взяти участь у цьому заході. Відеоконференцію було перенесено на 13:00 3 жовтня цього року, однак вона вчергове була зірвана за мовчазної згоди Російської Федерації", - констатували в зовнішньополітичному відомстві.

Окрім того, в МЗС наголосили, що "проведення 2 жовтня 2016 року в окремих районах Донецької та Луганської областей т.зв. «праймеріз» теж не лише суперечить Мінським домовленостям, а й підриває зусилля з мирного врегулювання ситуації".

"Закликаємо Російську Федерацію забезпечити неухильне виконання Мінських домовленостей, у т.ч. щодо розведення сил і засобів на узгоджених ділянках", - підкреслили українські дипломати.