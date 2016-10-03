Суд дозволив спецрозслідування стосовно радника Путіна Глазьєва
Печерський районний суд Києва надав дозвіл Головній військовій прокуратурі на здійснення спеціального розслідування стосовно радника президента РФ Сергія Глазьєва.
Про це повідомляє Генеральна прокуратура.
"Слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва задоволено клопотання Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України та надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою радника президента Російської Федерації Глазьєва у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110; ч. 2 ст. 28, ст. 436; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України", - йдеться у повідомленні.
Як зауважили в прокуратурі, досудовим розслідуванням установлено, що Глазьєв у лютому-березні 2014 року, будучи радником президента Російської Федерації, діючи за попередньою змовою групою осіб з іншими представниками влади РФ, вчинив умисні дії з метою зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, в тому числі взяв участь в організації захоплення Верховної Ради АР Крим, Одеської та Харківської обласних рад. Крім того, у червні 2014 року Глазьєв публічно закликав до агресивної війни проти України шляхом застосування збройних сил РФ.
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Глазьєва оголошено в державний розшук, судом надано дозвіл на його затримання і доставку в суд для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Після проведення необхідних слідчих та інших процесуальних дій обвинувальний акт стосовно Глазьєва буде передано до суду для проведення спеціального судового провадження (заочне засудження).
У прокуратурі заявили, що за вчинення інкримінованих Глазьєву особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки України, миру та міжнародного правопорядку передбачене максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі.
Як повідомляв УНІАН, у вересні Печерський райсуд Києва надав дозвіл військовій прокуратурі на здійснення спеціального розслідування стосовно заступника міністра оборони РФ генерала армії Дмитра Булгакова і статс-секретаря – заступника міністра оборони РФ Миколи Панкова, які підозрюються у вчиненні злочинів проти України.