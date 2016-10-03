У Євросоюзі нові санкції проти РФ "великого ентузіазму" не викличуть, потрібно зберегти чинні - МЗС Литви

Таку думку він висловив сьогодні у Брюсселі під час конференції, присвяченій ініціативі «Східне партнерство», передає власний кореспондент УНІАН.

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"Хтось говорить, давайте додамо більше санкцій. Але великого ентузіазму це не викличе. Тому давайте тримати те, що у нас є. Ми повинні бути послідовними, і ми повинні зрозуміти, хто саме має проявити ініціативу щось змінити", - сказав Лінкявічюс.

Глава литовського МЗС зазначив, що санкції є єдиним інструментом, який використовує ЄС.

"Якщо ми відійдемо від них, це означатиме, що ми відступаємо. І це не найкраще рішення... Важливо бути єдиними, консолідованими, що ми поки що могли зробити - ми були здатні ухвалювати рішення, що не завжди було легко, і я сподіваюся, що ми зможемо це робити і в майбутньому", - наголосив він.

При цьому Лінкявічюс вважає, що це не ЄС «повинен нормалізувати відносини з Росією, а Росія повинна нормалізувати відносини» з Європою.