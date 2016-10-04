Міноборони РФ заявляє про нібито "підготовку українськими спецслужбами" провокації проти росіян із СЦКК

Про це повідомляється на сайті російського оборонного відомства.

«У Міноборони Росії за кількома достовірним каналами надійшла інформація про підготовку українськими спецслужбами провокації щодо російських офіцерів Спільного центру з координації та контролю режиму припинення вогню на південному сході України (СЦКК)», - йдеться в повідомленні.

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У Міноборони РФ стверджують, що «акція СБУ із затриманням російських військовослужбовців за звинуваченням у нібито "шпигунстві" буде реалізована в ході майбутньої днями ротації російського контингенту СЦКК».

У відомстві нагадують, що російські офіцери перебувають на території України «за взаємною домовленістю російського і українського керівництва тільки для надання допомоги представникам Спільної моніторингової місії ОБСЄ у контролі припинення бойових дій».

«Щоб уникнути зриву подальшої роботи СЦКК, закликаємо українське керівництво з усією відповідальністю поставитися до цієї інформації і не допустити провокацій щодо російських військовослужбовців з боку українських спецслужб», - заявляють у Міноборони РФ.