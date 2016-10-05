На саміті ЄС відбудеться "стратегічна дискусія" щодо Росії – постпред Словаччини

10:52, 05 жовтня 2016
Політика
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Глави держав та урядів країн-членів Європейського Союзу на майбутньому саміті, що відбудеться наприкінці жовтня, проведуть "стратегічну дискусію" щодо Росії.

REUTERS

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це повідомив постійний представник головуючої в ЄС Словаччини Іван Корчок у середу в Страсбурзі, виступаючи в рамках пленарного засідання Європейського парламенту щодо порядку денного майбутнього саміту.

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"Відбудеться стратегічна, всеохоплююча, політична дискусія щодо Росії", - зазначив дипломат.

Крім того, за його словами, на порядку денному - питання міграції та торгівлі.

Як відомо, саміт ЄС відбудеться 20-21 жовтня в Брюсселі.

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