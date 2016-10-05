На саміті ЄС відбудеться "стратегічна дискусія" щодо Росії – постпред Словаччини
10:52, 05 жовтня 2016Політика
774 0
Глави держав та урядів країн-членів Європейського Союзу на майбутньому саміті, що відбудеться наприкінці жовтня, проведуть "стратегічну дискусію" щодо Росії.
Саміт ЄС відбудеться 20-21 жовтня / REUTERS
Як передає власний кореспондент УНІАН, про це повідомив постійний представник головуючої в ЄС Словаччини Іван Корчок у середу в Страсбурзі, виступаючи в рамках пленарного засідання Європейського парламенту щодо порядку денного майбутнього саміту.
Читайте такожУ Європарламенті за участю Єврокомісії та Євроради обговорять відносини з Росією
"Відбудеться стратегічна, всеохоплююча, політична дискусія щодо Росії", - зазначив дипломат.
Крім того, за його словами, на порядку денному - питання міграції та торгівлі.
Як відомо, саміт ЄС відбудеться 20-21 жовтня в Брюсселі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter