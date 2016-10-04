Журналіст назвав ймовірну дату відкладеного саміту Україна-ЄС
Саміт Україна-ЄС може відбутися 24 листопада 2016 року.
Про це на своїй сторінці в Twitter написав кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
"Саміт ЄС-Україна в Брюсселі, швидше за все, відбудеться в кінці листопада, можливо, 24-го", - написав він.
the EU-#Ukraine summit in Brussels is likely to take place at the end of November, possibly on the 24th.— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 4, 2016
Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив сподівання, що саміт Україна-ЄС відбудеться наприкінці жовтня чи у листопаді.
Як повідомляв УНІАН, 18-й Саміт Україна-ЄС, проведення якого було заплановано на 19 травня в Брюсселі, було перенесено на вересень цього року.
За даними низки ЗМІ, Саміт Україна-ЄС може відбутися у жовтні-листопаді. Його проведення залежатиме від домовленостей щодо безвізового режиму.