Журналіст назвав ймовірну дату відкладеного саміту Україна-ЄС

Про це на своїй сторінці в Twitter написав кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Саміт ЄС-Україна в Брюсселі, швидше за все, відбудеться в кінці листопада, можливо, 24-го", - написав він.

the EU-#Ukraine summit in Brussels is likely to take place at the end of November, possibly on the 24th. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 4, 2016

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив сподівання, що саміт Україна-ЄС відбудеться наприкінці жовтня чи у листопаді.

Як повідомляв УНІАН, 18-й Саміт Україна-ЄС, проведення якого було заплановано на 19 травня в Брюсселі, було перенесено на вересень цього року.

За даними низки ЗМІ, Саміт Україна-ЄС може відбутися у жовтні-листопаді. Його проведення залежатиме від домовленостей щодо безвізового режиму.