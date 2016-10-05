НФ підтримує ініціативу Мінінфраструктури щодо створення Дорожнього фонду

Про це заявив керівник фракції Максим Бурбак на спільному брифінгу з міністром інфраструктури – представником "Народного фронту" Володимиром Омеляном та головою профільного парламентського комітету Ярославом Дубневичем.

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"Хочу нагадати, що минулого року при розробці бюджету Урядом Арсенія Яценюка було передбачено рекордну суму за останні 5 років на ремонт доріг - це близько 19 млрд грн. Наша фракція брала участь у розробці даного законопроекту і буде голосувати за нього. Звертаюсь до всіх колег підтримати цю ініціативу", - наголосив Бурбак.

Він також повідомив, що депутатами від "Народного фронту" був зареєстрований законопроект №5222, де пропонується продовжити експеримент, коли 50% з перевиконання доходів митниць направляються на ремонт доріг. Експеримент був запропонований тодішнім Прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком і мав позитивні результати.

"Цей експеримент показав свій позитив. Наприклад, в Чернівецькій області закумульовано на рахунках облдержадміністрації понад 300 млн гривень. Це було позитивно і у Львові, і на Волині, і в Києві. Прикро, що Одеса, яка має найбільше митниць, дала найменше грошей відповідно до цього експерименту", - сказав Максим Бурбак.

Він також додав, що дію експерименту пропонується продовжити до 1 січня 2018 року.

"Впевнений, що це буде додатковим інструментом у відновленні інфраструктури України", - резюмував керівник фракції.