Журналісти розповіли, хто з депутатів веде бізнес в Росії (відео)

Так, журналісти вивчили відкриті джерела, зокрема Єдиний реєстр юридичних осіб РФ, де виявили серед російських підприємців прізвища українських нардепів.

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Крім цього, як зазначається, деякі депутати не гребують вести бізнес і в окупованих районах Донбасу, і на території анексованого Кримського півострова.