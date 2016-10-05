Журналісти розповіли, хто з депутатів веде бізнес в Росії (відео)
21:21, 05 жовтня 2016Політика
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Журналісти дізналися, хто з депутатів Верховної ради веде бізнес в Росії.
Так, журналісти вивчили відкриті джерела, зокрема Єдиний реєстр юридичних осіб РФ, де виявили серед російських підприємців прізвища українських нардепів.
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Крім цього, як зазначається, деякі депутати не гребують вести бізнес і в окупованих районах Донбасу, і на території анексованого Кримського півострова.
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