ЗМІ: Дипломати ЄС обговорять завершення "безвізової епопеї" для українців 27 жовтня

11:19, 06 жовтня 2016
Політика
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Дипломати ЄС обговорять візову лібералізацію з Україною 27 жовтня.

Фото УНИАН

Про це на своїй сторінці в Twitter написав журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Дипломати ЄС обговорять візову лібералізацію для України 27 жовтня. Немає ніяких вказівок на те, коли буде прийнято рішення у цій справі", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Європейська комісія запропонувала Європарламенту і Раді Європейського Союзу скасувати візи для громадян України. Ця пропозиція стала наслідком позитивної оцінки, наданою Єврокомісією в грудні минулого року.

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В ній, зокрема, міститься підтвердження того, що Україна вдало виконала всі критерії в рамках Плану дій щодо візової лібералізації. 5 вересня учасники засідання Комітету Європейського парламенту з питань громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ не надали жодних заперечень до доповіді про надання Україні безвізового режиму.

13 вересня президент України Петро Порошенко висловив сподівання, що Україна в жовтні отримає безвізовий режим з Євросоюзом.

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