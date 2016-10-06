ЗМІ: Дипломати ЄС обговорять завершення "безвізової епопеї" для українців 27 жовтня

Про це на своїй сторінці в Twitter написав журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Дипломати ЄС обговорять візову лібералізацію для України 27 жовтня. Немає ніяких вказівок на те, коли буде прийнято рішення у цій справі", - йдеться в повідомленні.

EU diplomats will discuss visa liberalization for #Ukraine on 27 October. no indication of when a decision will be taken on this file — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 6, 2016

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Європейська комісія запропонувала Європарламенту і Раді Європейського Союзу скасувати візи для громадян України. Ця пропозиція стала наслідком позитивної оцінки, наданою Єврокомісією в грудні минулого року.

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В ній, зокрема, міститься підтвердження того, що Україна вдало виконала всі критерії в рамках Плану дій щодо візової лібералізації. 5 вересня учасники засідання Комітету Європейського парламенту з питань громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ не надали жодних заперечень до доповіді про надання Україні безвізового режиму.

13 вересня президент України Петро Порошенко висловив сподівання, що Україна в жовтні отримає безвізовий режим з Євросоюзом.