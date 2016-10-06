В Україні ніколи не з’явиться пропагандистське відомство - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі у Київському національному університеті ім. Шевченка зі студентами-істориками з нагоди 150-річчя від дня народження Михайла Грушевського.

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«У нас ніколи не з’явиться пропагандистського відомства, яке б визначало, що вам, історикам, досліджувати, і про що писати українським вченим, а про що не писати. У нас не буде міністерства історії, бо в нас немає «офіційної історії», є лише рамкова політика історичної пам’яті. А мій виступ – це лише данина пам’яті Грушевському, і жодним чином не лекція, яка б нав’язувала вам якісь рамки», - заявив президент.

На переконання Порошенка, «лише вільна наукова і творча робота є запорукою зростання та успіхів вітчизняної української історичної науки. А вчити переважну більшість українських істориків патріотизму, гадаю, немає жодної потреби».