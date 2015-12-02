СБУ має намір виявляти сепаратистів, подібних тим, які потрапили в громадську раду Мінінформполітики

Про це заявив голова СБУ Василь Грицак на брифінгу, коментуючи ситуацію з двома членами громадської ради при Міністерстві інформполітики, які співпрацювали з терористичними організаціями «ДНР» і «ЛНР».

«Саме Служба безпеки виявила цих двох осіб, які мали відношення до створення сепаратистських ресурсів так званих «ДНР» і «ЛНР». Я не виключаю, що за цим стоять російські спецслужби. Деякі речі вказують на те, що це цілеспрямоване просування в наші структури осіб, які мають відношення до сепаратистських рухів в Російській Федерації. Ми ведемо роботу з виявлення таких людей в подальшому", - сказав Грицак.

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Як повідомляв УНІАН, СБУ затримала двох жителів Києва та Житомирської області, які протягом тривалого часу надавали технічне сприяння в трансляції на території України терористичного каналу "Новороссия ТВ".

У Мінінформполітики пояснили, що сепаратисти сприяли налагодженню прямого ефіру, трансляції новин та відеоматеріалів, допомогли організувати взаємодію між підрозділами каналу, проводили навчання осіб, які займалися монтажем матеріалів і особисто програмували необхідне для цього обладнання і програмне забезпечення.

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Відзначається, що крім того, вони зареєстрували і налаштували трансляцію каналу "Новороссия ТВ" на популярних відеохостингах.