У НАН України хочуть "поховати" питання про позбавлення звання академіка радника Путіна - екс-міністр (відео)

Про це на своїй сторінці у Facebook написав академік, екс-міністр економіки Богдан Данилишин.

Проте вже 30 вересня представники президії Академії повідомили, за його словами, що Національна академія наук України має намір позбавити радника президента Росії Володимира Путіна Сергія Глазьєва, підозрюваного в причетності до посягання на територіальну цілісність України, звання академіка на щорічних загальних зборах аж у квітні 2017 року.

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Така офіційна позиція президії НАНУ, наголосив Данилишин, є "блюзнірством і потуранням російським інтересам". Приймаючи рішення щодо виключення Глазьєва з числа іноземних членів НАН України, відділення економіки звернулося до президії НАНУ негайно скликати загальні збори.

"Ситуація, що склалася сьогодні, ще раз підтверджує, що президія НАНУ і Патон хочуть "поховати" це питання, як це було після першої позиції відділення в 2014 році", - йдеться у його повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня ГПУ оприлюднила докази причетності представників влади Російської Федерації до посягання на територіальну цілісність України та розв'язування агресивної війни проти України.

Судячи з відео, опублікованому на YouTube-каналі Генпрокуратури, ключовий виконавець у організації злочинів - радник Путіна Сергій Глазьєв.