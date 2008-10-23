БЮТ знову заблокував Верховну Раду
11:24, 23 жовтня 2008Політика
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Перерва ще не закінчилася
Народні депутати від БЮТ знову заблокували трибуну і президію Верховної Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, біля трибуни та у президії ВР загалом перебувають близько 40 представників фракції БЮТ. Депутати за допомогою. стільців зачинили вхідні двері до президії ВР.
Станом на 11.09 перерва, оголошена у засіданні парламенту, не закінчилася.
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