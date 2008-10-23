БЮТ знову заблокував Верховну Раду

Народні депутати від БЮТ знову заблокували трибуну і президію Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, біля трибуни та у президії ВР загалом перебувають близько 40 представників фракції БЮТ. Депутати за допомогою. стільців зачинили вхідні двері до президії ВР.

Станом на 11.09 перерва, оголошена у засіданні парламенту, не закінчилася.