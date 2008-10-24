Ляпіна думає, що вхопила Тимошенко за руку на крадіжці ідеї у Яценюка

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО і народний депутат від НУ-НС Ксенія ЛЯПІНА сперечаються, хто є автором пропозиції про створення робочої групи з доопрацювання антикризового законопроекту.

Як передає кореспондент УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО заявила журналістам: «Це моя пропозиція як прем’єр-міністра - на базі урядового законопроекту про антикризові дії зробити спеціальну парламентсько-урядову робочу групу і на базі усіх пропозицій на вівторок вийти з одним законопроектом».

«Це моя пропозиція, і я її оголосила сьогодні на Погоджувальній раді», - ще раз підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, фракція БЮТ виступає за ухвалення спочатку антикризових законопроектів, а вже потім слід «займатися такою деструктивною роботою як організовувати проведення дострокових виборів до парламенту».

Прем’єр запевнила, що вона відійшла «від всіх політичних протистоянь і від усього політичного інтриганства, яке сьогодні демонструє український політикум». «Я не хочу брати в цьому участі», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона додала: «Уряд відійшов від будь-якого політиканства, яке нав’язують сьогодні певні фракції у парламенті, і займається виключно справами».

У свою чергу К.ЛЯПІНА заявила журналістам одразу після спілкування представників ЗМІ з Ю.ТИМОШЕНКО, що ідея про створення робочої групи не належить прем’єру.

«Я була на нараді (йдеться про Погоджувальну раду – УНІАН), і це ідея голови Верховної Ради Арсенія ЯЦЕНЮКА, який запропонував у такий спосіб вийти із системного протистояння, коли кожен захищає свій законопроект (йдеться про шість законопроектів щодо антикризових заходів – УНІАН)», - сказала депутат.

К.ЛЯПІНА сказал, що має «песимістичні очікування» результатів роботи цієї робочої групи, оскільки БЮТ займає позицію: «або по-нашому, або – ніяк».

Вона додала, що фракція НУ-НС готова розглядати антикризові пропозиції уряду, але й уряд має бути готовий розглядати пропозицію щодо фінансування дострокових виборів до парламенту.