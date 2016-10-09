Голова МЗС радить українцям тричі подумати, перш ніж їхати до Росії

20:22, 09 жовтня 2016
Політика
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"Ми знаємо десятки випадків, коли фабрикувалися речі, – коли українцям засовували наркотики, звинувачували в чому завгодно", - заявив Клімкін.

Иллюстрация REUTERS

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін радить українцям тричі поміркувати, перш ніж їхати до Росії. 

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Про це сказав в ефірі телеканалу «112 Україна»

«Ми знаємо десятки випадків, коли фабрикувалися речі, – коли українцям засовували наркотики, звинувачували в чому завгодно. Це ще один випадок (затримання в Москві українського журналіста Романа Сущенка – УНІАН). Ми розуміємо, що це не єдиний можливий випадок, тому ми і кажемо, що кожен українець, який реально їде в Росію, – має тричі поміркувати, чи їхати і їхати за яких обставин», - заявив він. 

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ 30 вересня затримала Сущенка у Москві, оголосивши його співробітником української розвідки, який нібито "цілеспрямовано збирав відомості, що становлять державну таємницю, про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації". Стосовно Сущенка порушено кримінальну справу за статтею "шпигунство". Суд у Москві ухвалив заарештувати журналіста до 30 листопада.

МЗС України передав першому секретарю посольства РФ в Україні Івану Заворину ноту протесту у зв'язку із незаконним затриманням Сущенка.

8 жовтня джерело повідомило УНІАН, що Росія навмисно ізолює Сущенка, допуск консула України до нього призначений аж на 14 жовтня.

Пізніше Сущенко розповів журналістам "Нової газети", які відвідали його у СІЗО, що добу після затримання йому не давали пити і їсти.

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