Арешт українського журналіста в РФ: Сущенку добу не давали пити та їсти, схуд на 6 кілограмів

Заарештованому в Росії кореспонденту інформагенції "Укрінформ" Роману Сущенку добу після затримання не давали ні їжі, ні води, і за час, проведений у СІЗО, він схуд приблизно на 6 кг.

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Про це Сущенко розповів журналістам "Нової газети", які відвідали його у СІЗО.

"Запитуємо Романа, чи чинився на нього фізичний тиск. Сущенко каже, що ні. Але в першу добу був психологічний тиск. І ще в цю першу добу йому не давали ні їжі, ні води. А вперше після затримання його погодували у "Лефортово", - написали журналісти.

Як розповів Сущенко, він схуд приблизно на 6 кілограмів.

Журналісти також зазначили, що Сущенку в «Лефортово» повернули особисті речі, але забрали казенні, тобто змінного одягу у нього немає.

Український журналіст також повідомив своїм російським колегам, що воду з-під крана він не п'є, а іншої не дають, тому він п'є чай, який двічі на день розносять ув’язненим.

Журналісти "Нової газети" зазначили, що Сущенко, як і раніше, тримають у карантинній камері.

«У приміщенні повний аскетизм. З посуду: металева тарілка, ложка, кружка. Три книги: Булгаков, Пікуль та російсько-французький словник. Кілька аркушів паперу і ручка», - сказано в публікації видання.

Журналіст повідомив, що ручку йому видають вранці, а ввечері забирають.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ 30 вересня затримала Сущенка у Москві, оголосивши його співробітником української розвідки, який нібито "цілеспрямовано збирав відомості, що становлять державну таємницю, про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації". Стосовно Сущенка порушено кримінальну справу за статтею "шпигунство". Суд у Москві ухвалив заарештувати журналіста до 30 листопада.

Всі суди у справі Сущенка відбудуться у закритому режимі.

МЗС України передав першому секретарю посольства РФ в Україні Івану Заворину ноту протесту у зв'язку із незаконним затриманням Сущенка.

8 жовтня джерело повідомило УНІАН, що Росія навмисно ізолює Сущенка, допуск консула України до нього призначений аж на 14 жовтня.