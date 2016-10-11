Україна ініціює дострокову відставку президента ПАРЄ, який підтримав Росію

Українська делегація збирається достроково поставити під сумнів повноваження президента ПАРЄ Педро Аграмунта. Про це повідомила перший віце-спікер, член делегації України в ПАРЄ Ірина Геращенко, пише "Європейська правда".

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Вона нагадала, що останнім часом Аграмунт робить публічні заяви, які повністю відповідають російській позиції, в тому числі – ініціює зняття з російської делегації політичних санкцій, накладених асамблеєю.

"Нас непокоїть, що політик, делегований на цю посаду Європейською народною партією, у своїх діях відходить від позиції ЄНП та від принципів ПАРЄ. Ми не можемо ігнорувати і вже ведемо консультації з колегами по групі. У нас були розмови щодо цього не лише в політгрупі ЄНП в ПАРЄ, але також з керівництвом Європейської народної партії, і там справді занепокоєні через позицію Аграмунта", - заявила перша Геращенко.

Вона окремо зазначила, що на даний момент українська делегація ще не запустила процедуру відкликання президента, але готується до цього кроку.

"Зараз ми разом вивчаємо регламент, щоби офіційно підняти це питання в асамблеї. Аграмунт не турбується про свою репутацію, а турбується про свою посаду. Тому будемо бити по найболючішому для нього – по його посаді", - додала перший віе-спікер.

Відзначимо, що юридично запустити процедуру зміни президента ПАРЄ буде можливо лише в січні, під час відкриття чергової сесії, коли будуть підтверджуватися повноваження керівництва асамблеї. Традиційно ПАРЄ обирає нового президента кожні два роки, 2016 рік є першим для Аграмунта. Однак, якщо українська делегація отримає значну підтримку колег з інших країн, його повноваження можуть не продовжити на 2017 рік.

Як повідомлялося, 10 жовтня президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт, відкриваючи осінню сесію ПАРЄ, заявив, що асамблея має зробити все необхідне для повернення до пленарної зали представників Росії, які залишили ПАРЄ через санкції. "Я переконаний, що ситуація, коли одна з країн-членів, Росія, не присутня на Асамблеї, не йде нікому на користь. Ні нашій асамблеї, ні Росії, ні іншим 46 країнам-членам. Після того, як я був обраний президентом ПАРЄ, я зробив кроки для відновлення діалогу з російським парламентом", - заявив президент ПАРЄ.