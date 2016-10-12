Росія використовує безпеку як своєрідний товар для торгу на міжнародних переговорах – Клімкін
Росія розглядає питання безпеки як своєрідний товар для торгу на міжнародних переговорах, намагаючись розширити свій вплив.
Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін на VI Національному експертному форумі, організованому Інститутом Горшеніна.
«Зараз у багатьох у світі є таке відчуття, що безпеку можна перетворити на своєрідний товар. Так, як робить Росія, як нібито безпека - це певний товар на біржі. Створення небезпеки і торг за її допомогою для створення системи багаторівневих впливів», - сказав він.
"І це дуже добре проглядається зараз. Те, що робить Росія, це свідоме підняття ставок по багатьох напрямках. Коли ми маємо безпеку як своєрідний товар, у нас виникає в політиці поняття... конкурентоздатності, конкурентоспроможності", - зауважив міністр.
За його словами, з точки зору ролі України та ролі її політики виникає питання: наскільки Україна за власними ресурсами і місцем у світі є конкурентоспроможною.
У цьому зв'язку він назвав два чинники, які визначають роль і можливості України. Зокрема, Клімкін відзначив потенціал самої України та її громадян, їхню здатність та витривалість. "І в першу чергу не тільки держави, а суспільства як такого", - сказав він.
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Також він відзначив здатність українців та України залучати інших громадян та країни до себе. "Наскільки ми можемо служити певним хабом, але позитивним хабом у сфері безпеки. Наскільки до нас є інтерес. Інтерес політичний, інтерес економічний, але й інтерес суспільний", - наголосив міністр.
"І друге - наскільки ми є вмонтованими в різні системи. В різні системи, які належать до цивілізованого світу, і в першу чергу до трансатлантичної спільноти, оскільки зараз ми діємо дуже скоординовано саме із трансатлантичною спільнотою, фактично, з точки зору зовнішньої політики", - заявив Клімкін.
За його словами, Україна йде послідовно до Євросоюзу та НАТО, будучи частиною цієї трансатлантичної спільноти, частиною цивілізованого світу в широкому сенсі.
"І це дійсно дуже важливий момент. І від того, як ми зможемо використати ці два чинники - здатність йди вперед самим. І від цього буде, відповідно, залежати і наше значення для наших друзів і партнерів", - сказав Клімкін.
Крім того, як повідомляв УНІАН, Клімкін вважає, що Росія не зупиниться на дестабілізації ситуації в Україні та регіоні в цілому.
"Я вважаю, що як би хто не реалізовував різні ідеї, що Росія не зупиниться на тому, щоб дестабілізувати нас і дестабілізувати весь регіон, оскільки успіх України як європейської і демократичної держави означає фундаментальну делегітимізацію того, що є в Росії, делегітимізацію ментальну, історичну, релігійну. Тому такі спроби не припиняться", - сказав міністр.