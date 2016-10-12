Росія використовує безпеку як своєрідний товар для торгу на міжнародних переговорах – Клімкін

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін на VI Національному експертному форумі, організованому Інститутом Горшеніна.

«Зараз у багатьох у світі є таке відчуття, що безпеку можна перетворити на своєрідний товар. Так, як робить Росія, як нібито безпека - це певний товар на біржі. Створення небезпеки і торг за її допомогою для створення системи багаторівневих впливів», - сказав він.

"І це дуже добре проглядається зараз. Те, що робить Росія, це свідоме підняття ставок по багатьох напрямках. Коли ми маємо безпеку як своєрідний товар, у нас виникає в політиці поняття... конкурентоздатності, конкурентоспроможності", - зауважив міністр.

За його словами, з точки зору ролі України та ролі її політики виникає питання: наскільки Україна за власними ресурсами і місцем у світі є конкурентоспроможною.

У цьому зв'язку він назвав два чинники, які визначають роль і можливості України. Зокрема, Клімкін відзначив потенціал самої України та її громадян, їхню здатність та витривалість. "І в першу чергу не тільки держави, а суспільства як такого", - сказав він.

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Також він відзначив здатність українців та України залучати інших громадян та країни до себе. "Наскільки ми можемо служити певним хабом, але позитивним хабом у сфері безпеки. Наскільки до нас є інтерес. Інтерес політичний, інтерес економічний, але й інтерес суспільний", - наголосив міністр.

"І друге - наскільки ми є вмонтованими в різні системи. В різні системи, які належать до цивілізованого світу, і в першу чергу до трансатлантичної спільноти, оскільки зараз ми діємо дуже скоординовано саме із трансатлантичною спільнотою, фактично, з точки зору зовнішньої політики", - заявив Клімкін.

За його словами, Україна йде послідовно до Євросоюзу та НАТО, будучи частиною цієї трансатлантичної спільноти, частиною цивілізованого світу в широкому сенсі.

"І це дійсно дуже важливий момент. І від того, як ми зможемо використати ці два чинники - здатність йди вперед самим. І від цього буде, відповідно, залежати і наше значення для наших друзів і партнерів", - сказав Клімкін.

Крім того, як повідомляв УНІАН, Клімкін вважає, що Росія не зупиниться на дестабілізації ситуації в Україні та регіоні в цілому.

"Я вважаю, що як би хто не реалізовував різні ідеї, що Росія не зупиниться на тому, щоб дестабілізувати нас і дестабілізувати весь регіон, оскільки успіх України як європейської і демократичної держави означає фундаментальну делегітимізацію того, що є в Росії, делегітимізацію ментальну, історичну, релігійну. Тому такі спроби не припиняться", - сказав міністр.