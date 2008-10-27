Хто проходить у Верховну Раду (соцопитування)

31,1% українців готові підтримати Блок Юлії Тимошенко на дострокових парламентських виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного «Фондом общественного мнения – Украина», які були представлені сьогодні на прес-конференції в Києві.

Друге місце займає Партія регіонів, за неї готові проголосувати 29% виборців.

Окрім цих політичних сил, трипроцентний виборчий бар`єр долають Комуністична партія України (6,6%), Блок Володимира Литвина (4,1%) та «умовний» блок Віктора Ющенка (4%).

2,6% виборців мають намір підтримати також «умовний» блок Арсенія Яценюка, 1,8% – Всеукраїнське об`єднання «Свобода»; по 1,2% голосів набирають Блок Наталії Вітренко і Соціалістична партія України, 1% – «Народна самооборона» Юрія ЛУЦЕНКА, 0,7% – Блок Віталія Кличка, 0,6% – Блок Леоніда Черновецького.

Проти всіх має намір проголосувати 9,4% респондентів, не братимуть участі у виборах 16,8% і не змогли відповісти – 15% виборців.

При цьому 72,4% виборців вважають, що дострокові парламентські вибори не допоможуть вирішити політичну кризу в Україні, 15,6% - вважають, що допоможуть і 12,1% - важко відповісти.

Опитування проводилося 12-13 жовтня шляхом інтерв`ю за місцем проживання респондента. Опитано 2000 респондентів у 160 населених пунктах, помилка вибірки становить 2,2%.