Ющенко розказав, куди підуть гроші МВФ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що кредит Міжнародного валютного фонду дозволить Україні подолати виклики, пов’язані зі світовою фінансовою кризою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в Анкарі.

В.ЮЩЕНКО повідомив, що вчора спільно з прем`єр-міністром України, міністром фінансів, головою Національного банку направив до МВФ відповідного листа, і вже сьогодні надійшла позитивна відповідь щодо надання кредиту.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що ключові рішення Ради національної безпеки та оборони щодо подолання в Україні наслідків світової фінансової кризи «певною мірою є програмою МВФ щодо України». Зокрема, йдеться про радикальну зміну урядової політики щодо бюджетних видатків. В.ЮЩЕНКО зауважив, що дії уряду, які не забезпечили збалансованість таких видатків, призвели до інфляції у 16%. «Це незграбна політика», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Також серед питань, пов’язаних зі співпрацею з МВФ, В.ЮЩЕНКО назвав обслуговування зовнішнього боргу України як державного, так і корпоративного.

При цьому Президент нагадав, що на сьогодні такий борг становить 100 млрд. доларів, з нього державний - лише 14,5 млрд. доларів, решта – корпоративний борг. Президент України зауважив, що власний валютний резерв НБУ дозволив би обслуговувати цей борг, якби не виникла світова фінансова криза.

Також В.ЮЩЕНКО зауважив, що на сьогодні Україні доцільно отримати фінансову підтримку ще й тому, що традиційні експортні галузі України, такі як металургійна та хімічна, зіткнулись із фактичною зупинкою світових ринків продукції цих галузей.

Крім того, В.ЮЩЕНКО підкреслив, що нині необхідно вести мову про рефінансування «чутливих» експортних галузей економіки.

Також кредит стосуватиметься питання валютного курсу України, стабільності банківської системи, в тому числі підтримки стабільності «Промінвестбанку».

В.ЮЩЕНКО наголосив, що всі ці питання так чи інакше увійшли до програми МВФ щодо України.

«Я є оптиміст і хочу заявити, що Україна справиться з викликами, пов’язаними з міжнародною фінансовою кризою», - сказав Президент.

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня голова МВФ Домінік СТРОСС-КАН заявив, що фонд виділить Україні кредит у розмірі 16,5 млрд. доларів. Кошти виділяються для підтримки економічної і фінансової стабільності в країні в умовах світової кризи і падіння цін на метал.