ПАРЄ розглядає українське питання (наживо)

17:03, 12 жовтня 2016
Політика
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Парламенсткая Асамблея Ради Європи почала розгляд питання політичних наслідків конфлікту в Україні та порушення прав людини на окупованих Росією українських територіях.

Фото УНІАН

Онлайн трансляція обговорень ведеться на сайті ПАРЄ.

Як повідомляв УНІАН, згідно з проектом резолюції Парламентській асамблеї Ради Європи пропонується знову засудити незаконну анексію Криму Російською Федерацією і закликати Москву вивести свої війська з України.

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