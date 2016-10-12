ПАРЄ розглядає українське питання (наживо)
17:03, 12 жовтня 2016Політика
3623 0
Парламенсткая Асамблея Ради Європи почала розгляд питання політичних наслідків конфлікту в Україні та порушення прав людини на окупованих Росією українських територіях.
Фото УНІАН
Онлайн трансляція обговорень ведеться на сайті ПАРЄ.
Як повідомляв УНІАН, згідно з проектом резолюції Парламентській асамблеї Ради Європи пропонується знову засудити незаконну анексію Криму Російською Федерацією і закликати Москву вивести свої війська з України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter