Литвин вважає Універсал змовою заради особистих інтересів

Підписання Універсалу національної єдності свідчить про змову політичних партій і лідерів для реалізації своїх особистих і корпоративних інтересів.

Таку думку висловив екс-голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН сьогодні в інтерв`ю газеті «Известия в Украине».

«Партії відмовилися від своїх обіцянок, які давали людям перед виборами, підписавши Універсал національної єдності, який не має ніякого значення, але саме він засвідчив, що відбулася змова політичних партій і лідерів, які поділили між собою Україну для реалізації своїх особистих, корпоративних, групових і партійних інтересів», - сказав В.ЛИТВИН.

Виходячи з цього, екс-голова ВР вважає передчасним розраховувати на ухвалення парламентом необхідних для суспільства законів.

Крім того, на думку В.ЛИТВИНА, підписання Універсалу не може «за декілька годин об`єднати всю країну». «Не можна відразу подолати різницю в психології сприйняття тих чи інших цінностей Сходу і Заходу України. Тому об`єднати ці регіони можна не закликами-гаслами, а тільки практичною роботою, щоб люди відчули результат. Якщо людина зайнята й від цього отримує задоволення, вона ніколи не воюватиме. А коли у нас немає хліба, а людям намагаються показати видовище, яке кожен бачить по-своєму, це звичайно призводить до зіткнень», - пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, 3 серпня після майже тижневих переговорів Президента України Віктора ЮЩЕНКА з представниками політичних сил, які пройшли до Верховної Ради, було підписано Універсал національної єдності, в якому було сформовано основні принципи внутрішньої та зовнішньої політики України.

Підписання документу дозволило розблоковувати роботу парламенту. В результаті депутати 4 серпня обрали й привели до присяги суддів Конституційного суду України, який до цього не працював майже рік, дали згоду на призначення Віктора ЯНУКОВИЧА на посаду прем`єр-міністра і затвердили новий склад уряду.