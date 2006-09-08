Генпрокурор не поділяє впевненості Луценка щодо вбивства Чорновола

Один зі свідків у справі з розслідування загибелі В’ячеслава Чорновола дав «дещо фантастичні» свідчення про можливу причетність до справи окремих керівників Росії, які не підтверджуються. Про це сьогодні на прес-конференції повідомив генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО, коли говорив про наявні у нього факти про те, що ДТП, в якому загинув В.Чорновіл, було вбивством, послався на свідчення саме цієї особи. «Я зателефонував Юрію Віталійовичу, просив надати матеріали, він сказав, що йдеться про протокол допиту одного зі свідків, який є у матеріалах справи», - сказав О.МЕДВЕДЬКО. Генпрокурор повідомив, що ця інформація не підтверджується свідченнями інших свідків. Окрім того, цей свідок сам притягався до кримінальної та адміністративної відповідальності, був засуджений за шахрайство, навіть перебував у міжнародному розшуку.

За словами генпрокурора, у справі В.Чорновола проведено 14 експертиз, допитано майже 500 свідків, однак, досудове слідство триває і поки неможливо стверджувати про те, чи було це ДТП, чи вбивство.

За його словами, 27 лютого ц.р. була призначена комплексна експертиза, яка має бути завершена наприкінці вересня.

При цьому генеральний прокурор закликав не робити заяв про вбивство В.Чорновола до закінчення слідства. «Неможливо робити такі заяви», - сказав О.МЕДВЕДЬКО.

Довідка УНІАН. В.Чорновіл загинув в автокатастрофі у березні 1999 року. За офіційною версією МВС, він загинув внаслідок випадкової ДТП під Києвом: автомобіль В.Чорновола врізався у "КамАЗ" з причепом, який розвертався на дорозі. Соратники В.Чорновола вважають його загибель політичним убивством.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО у серпні 2006 року ініціював проведення додаткового розслідування обставин загибелі видатного державного і громадського діяча В.Чорновола.

6 вересня в Дніпропетровську міністр внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКО висловив переконання, що народний депутат В.Чорновіл був убитий, а не став жертвою дорожньо-транспортної пригоди. Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що МВС останнім часом «серйозно просунувся» у результатах розслідування загибелі В.Чорновола. За словами міністра, виявлено дуже багато нових обставин, які свідчать, що В.Чорновіл став жертвою вбивства. Ю.ЛУЦЕНКО зізнався, що має більше матеріалів, ніж наразі повинен мати міністр внутрішніх справ.

За його словами, він не має права говорити дуже багато, оскільки справу за фактом загибелі В.Чорновола розслідує Генпрокуратура України. «Якщо ГПУ вчинить згідно із законом, то громадськість дізнається про багато додаткових фактів щодо загибелі лідера Народного руху України». Міністр повідомив, що це він робить свідомо, оскільки «деякі співробітники ГПУ та СБУ бояться повторного поховання справи щодо загибелі В.Чорновола».