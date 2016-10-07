Після нелегітимних виборів до Держдуми Путін звільнив Поклонську з посади "прокурора" Криму

Відповідний указ опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.

Поклонська була обрана депутатом Державної думи РФ від "Єдиної Росії". У нижній палаті парламенту вона очолила комісію з контролю за достовірністю відомостей про доходи парламентаріїв.

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Як повідомляв УНІАН, 18 вересня відбулися вибори в Держдуму РФ, голосування проходило і на території тимчасово окупованого Криму.

19 вересня Міністерство закордонних справ України закликало міжнародних партнерів не визнавати результати виборів у Держдуму РФ в частині голосування на території окупованого Криму.

20 вересня Верховна Рада ухвалила заяву про невизнання Україною легітимності виборів у Державну Думу Російської Федерації сьомого скликання, їх результатів і правових наслідків, і відповідно, складу, повноважень, актів і рішень Держдуми.

28 вересня прокуратура Автономної республіки Крим порушила кримінальні справи проти осіб, обраних на території окупованого Криму в Держдуму РФ.

За інформацією на сайті ЦВК Росії, в Держдуму на території окупованого Криму обрані за списком «Єдиної Росії» Руслан Бельбек, Михайло Шеремет, Наталія Поклонська, а також в одномандатних округах - Костянтин Бахарєв, Світлана Савченко, Дмитро Бєлік і Андрій Козенко.