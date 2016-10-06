У Європарламенті вимагають, щоб ЄС застосував санкції до "кримських депутатів" у Держдумі РФ

Відповідного листа було направлено на адресу Високого представника ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки, віце-президента Європейської комісії Федеріки Могеріні, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

Ініціатором листа виступив депутат ЄП, голова неформальної групи Друзів України Пятрас Ауштрявічюс (група Альянсу лібералів та демократів, Литва).

«Ми звертаємося до Вас, щоби привернути Вашу увагу на той факт, що в результаті так званих виборів у російську Державну думу 18 вересня шість депутатів було обрано, щоби представляти Крим, який є регіоном України, і який був незаконно окупований і анексований Росією у 2014 році», – йдеться в листі.

Підписанти нагадали, що ЄС не визнав незаконну анексію Криму та Севастополя і, отже, не визнає проведення виборів на Кримському півострові.

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«На нашу думку, цілком відповідно до політики ЄС, спрямованій на підтримку територіальної цілісності й суверенітету України, вимагати, щоби шість так званих кримських депутатів, а саме – Руслан Бальбек, Михайло Шеремет, Андрій Козенко, Костянтин Бахарєв, Дмитро Белік і Світлана Савченко – були включені в список осіб, до яких застосовані санкції, з огляду на те, що сьома, Наталія Поклонська, уже перебуває в цьому списку», – переконані європейські політики.

Крім того, вони запевнили, що, як і раніше, повністю віддані політиці ЄС невизнання незаконної окупації й анексії Криму, регіону України, і що в них немає жодного наміру мати справу будь-яким чином із тими особами, які були незаконно «обрані» в Криму.

«На наше глибоке переконання, присутність цих осіб у Державній думі РФ кидає тінь на російський парламент. Крім того, ми висловили жаль, коли дізналися, що, відповідно до ОБСЄ/БДІПЛ, виборче середовище в Росії було негативно позначено збільшенням обмеження основних свобод і політичних прав. Ми переконані в тому, що включення вищезазначених російських громадян, незаконно «обраних» у Криму, регіоні України, цілком відповідає політиці ЄС, і тому ми чекаємо подальшого рішення Ради», – наголосили підписанти.

Лист зібрав 35 підписів європейських політиків, серед яких такі впливові політики, як Яцек Царіуш-Вольський, Ребекка Гармс, Міхаель Галер, Ганс ван Баален, Анна Фотига, Марк Демесмакер, Чарльз Теннок, Павел Свобода, Анна Марія Корацца Більдт, Яромір Щетина та інші.