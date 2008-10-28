Конфлікт у Польщі: президент рубає плани прем'єра

Прем’єр-міністр Польщі Дональд ТУСК обвинувачує братів Лєха та Ярослава КАЧИНСЬКИХ (Президента Польщі і лідера партії "Право та справедливість" відповідно – УНІАН) у блокуванні наміру приєднатися до зони євро до 2012 року.

Про це повідомляє сьогодні AFP.

“Партія “Право та справедливість” та її лідер Я.КАЧИНСЬКИЙ не зацікавлені у підтримці уряду сьогодні в намірі приєднатися до євро зони наприкінці 2011 року”, - сказав Д.ТУСК журналістам після зустрічі з Президентом Польщі.

Сьогодні уряд Д.ТУСКА має схвалити “дорожню карту” щодо приєднання Польщі до європейської спільної валюти до 2012 року, а також має представити цей план Л.КАЧИНСЬКОМУ.

У свою чергу, лідер партії “Право та справедливість” Я.КАЧИНСЬКИЙ заявив про те, що його партія пропонує вирішити це питання на референдумі.

У вересні Л.КАЧИНСЬКИЙ заявляв, що ідея уряду про приєднання до зони євро є “незрілою” та “нереалістичною”.

При цьому брати КАЧИНСЬКІ вважають, що приєднання до зони євро може призвести до зниження рівня життя польського суспільства, а саме тому проблема має вирішуватися на референдумі.

Як повідомляв УНІАН, готівковий євро був введений в обіг у ряді країн Євросоюзу з 1 січня 2002 року. Зараз до зони євро належать 15 країн, а з 1 січня 2009 року планується приєднання до зони євро Словаччини. Для приєднання до зони євро країна має виконати ряд вимог щодо фінансової стабільності, дефіциту бюджету та управління державними фінансами.