За добу в зоні АТО поранено 7 військових
13:55, 13 жовтня 2016Політика
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За минулу добу внаслідок бойових дій у зоні АТО семеро військовослужбовців зазнали поранень і двоє отримали контузію.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.
«За минулу добу внаслідок бойових дій, на щастя, загиблих у лавах українських військ немає, сім військовослужбовців зазнали поранень і двоє отримали контузію», - сказав Лисенко.
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Нагадаємо, за 12 жовтня російсько-окупаційні війська 36 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО на Донбасі.
З них 20 обстрілів прийшлося на Маріупольський напрямок, 14 - на Луганський, 2 - на Донецький.
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