За добу в зоні АТО поранено 7 військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

«За минулу добу внаслідок бойових дій, на щастя, загиблих у лавах українських військ немає, сім військовослужбовців зазнали поранень і двоє отримали контузію», - сказав Лисенко.

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Нагадаємо, за 12 жовтня російсько-окупаційні війська 36 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО на Донбасі.

З них 20 обстрілів прийшлося на Маріупольський напрямок, 14 - на Луганський, 2 - на Донецький.