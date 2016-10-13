За добу окупанти 36 разів обстрілювали сили АТО, епіцентром залишається Маріупольський напрямок

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО.

На Маріупольському напрямку зафіксовано 20 обстрілів. В районах Талаківки та Новотроїцького противник вів вогонь з мінометів калібру 120 міліметрів, а поблизу Водяного і Широкиного, окрім мінометів, БМП, зенітних установок та стрілецької зброї, противник застосував ствольну артилерію калібру 122 міліметри. Всього по українських позиціях було випущено 380 снарядів.

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На Луганському напрямку зафіксовано 14 порушень «режиму тиші». Поблизу Новоолександрівки укріплення Збройних сил України зазнали обстрілів з БТРів, кулеметів та гранатометів різних систем, а у Новозванівці — з мінометів 82 калібру.

На Донецькому напрямку бойовики двічі обстрілювали сили АТО з кулеметів великого калібру. Це сталося в районах Луганського та Новгородського.