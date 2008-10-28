БЮТ став горою за президентський законопроект

Фракція БЮТ блокуватиме роботу Верховної Ради до того часу, поки першочергово не буде розглянутий пакет законопроектів щодо подолання кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

За його словами, минулої ночі був підготовлений узгоджений законопроект щодо подолання кризи, який був поданий до парламенту за підписом Президента, і саме він мав розглядатися у першу чергу.

У той же час, наголосив лідер фракції БЮТ, уранці були намагання знову поставити першими на голосування проекти законів, що стосуються фінансування виборів.

«Тому ми вишикувалися біля трибуни і будемо стояти до того часу, поки першим не буде поставлений на голосування антикризовий законопроект – президентський», - сказав І.КИРИЛЕНКО.

Він зазначив, що БЮТ сподівається на те, що у всіх фракцій вистачить здорового глузду підтримати саме президентський законопроект.

І.КИРИЛЕНКО переконаний, що цей документ має бути проголосований саме сьогодні, оскільки вже завтра міжнародними інстанціями буде ухвалюватися рішення щодо допомоги Україні.

Лідер фракції БЮТ також висловив упевненість, що Верховна Рада має працювати до того часу, поки не буде ухвалений антикризовий закон. «Але якщо першим буде стояти питання щодо фінансування виборів, то трибуна буде заблокована категорично», - сказав І.КИРИЛЕНКО.