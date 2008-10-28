Литвин каже, що між Ющенком і Тимошенко замирення неможливе

Голова фракції блоку Литвина у Верховній Раді, лідер Народної партії Володимир ЛИТВИН вважає, що новообраний парламент має розпочати працювати до 10 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив увечері 27 жовтня на прес-конференції у Народичах на Житомирщині.

«Якщо за нинішньої ситуації порозуміння між гілками влади не буде знайдено, треба не мучити Україну, прийняти одне рішення – провести виборчу кампанію протягом трьох тижнів, внести відповідні зміни в законодавство, з тим, щоб не пізніше 10 грудня новообрана Верховна Рада почала працювати, адекватно відповідаючи на ті виклики, які стоять перед Україною і перед світом у зв’язку з процесами, які у світі зараз відбуваються», - сказав В.ЛИТВИН.

На його думку, в нинішній ситуації ключові політичні гравці не зможуть досягти конструктивних домовленостей. «Судячи з того, що відбувається між Президентом, прем’єром, Верховною Радою та урядовими структурами, порозуміння та замирення не буде, бо воно абсолютно неможливе», - наголосив депутат.

В.ЛИТВИН також припустив, що у разі непроведення виборів до ВР країну «у політичному плані колотитиме аж до 2010 року».

«Такої розкоші – політичної колотнечі – ані люди, ані відповідальні політики дозволити собі не можуть», – заявив політик.