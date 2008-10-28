Центрвиборчком вимагає від Ющенка ще один указ про вибори

Голова Центральної виборчої комісії Володимир ШАПОВАЛ вважає, що для належної організації позачергових парламентських виборів Президент України Віктор ЮЩЕНКО має видати новий відповідний указ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів.

«Якщо проводити вибори, то справа не в тому, що просто треба визначити новий строк, а я думаю, що необхідно видавати новий указ. На моє глибоке переконання, для легальної і, водночас, легітимної організації проведення позачергових виборів необхідно видання нового указу», - сказав голова ЦВК.

За словами В.ШАПОВАЛА, без такого указу виникає дуже багато правових і політичних проблем.

Він зазначив, що реалізувати указ Президента від 9 жовтня про проведення дострокових виборів до парламенту на сьогодні дуже складно, і це можливо зробити лише з порушенням строків для різних стадій виборчого процесу, які визначені законом про вибори народних депутатів.

«Очевидно, можливий шлях, про який я вже чув, що необхідно внести зміни до цього закону і скасувати ці строки. Якщо таке буде зроблено, тоді ЦВК буде виконувати указ і виконувати відповідні закони без остраху, що ми є правопорушники», - сказав В.ШАПОВАЛ.

Водночас він зазначив, що в цьому випадку виникає проблема організаційного характеру, яким чином ЦВК може підготуватися до проведення виборів в ці строки.

Він також нагадав, що згідно з ч. 2 ст. 77 Конституції України, позачергові вибори до Верховної Ради проводяться в період 60-ти днів з дня опублікування рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради. Він нагадав, що указ Президента був опублікований 10 жовтня, і, відповідно, відлік 60-ти днів треба починати від 10 жовтня.

«Навіть за умови, що дія цього указу була зупинена іншим указом Президента, який був виданий і опублікований 21 жовтня», - додав голова ЦВК.

При цьому він нагадав, що до сьогоднішнього дня, тобто третини 60-денного строку, Центрвиборчкомом було прийнято лише одну постанову, яка стосувалася другорядних питань організації виборів.

Крім того, В.ШАПОВАЛ нагадав, що на сьогодні відсутнє фінансування виборів з бюджету.

«Чи можна довільно скоротити строк з 60 днів до 42? Я думаю, що навряд чи це можливо», - сказав він.

За його словами, виникає проблема, що ЦВК стоїть перед майже нездоланними перешкодами реалізації відповідного указу Президента.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО указом № 952/2008 від 21 жовтня призупинив дію указу від 9 жовтня про розпуск парламенту, аби Верховна Рада ухвалила антикризові закони.