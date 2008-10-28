Регіонали кричать, що не підпишуться під фільчиною грамотою від Президента

Фракція Партії регіонів не підтримуватиме президентський законопроект про заходи щодо мінімізації негативних наслідків фінансової кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв`ю журналістам народний депутат України Микола АЗАРОВ (фракція Партії регіонів).

Він зазначив, що «законопроект готувався горе-теоретиками». За його словами, документ не вирішує проблеми «негативного сальдо нашого торгового балансу».

На думку М.АЗАРОВА, мета цього законопроекту - «прийняти якусь фільчину грамоту, за великим рахунком, яка нібито має заспокоїти людей». Водночас він сказав, що люди вже «не вірять «фільчиним грамотам».

Коментуючи законопроект, депутат зазначив, що в ньому передбачено поповнення стабілізаційного фонду доходами від приватизації. При цьому М.АЗАРОВ вважає, що в умовах кризи стабілізаційний фонд не може базуватися на такій статті, оскільки надходження від приватизації швидко одержати неможливо.

М.АЗАРОВ наголосив, що принципова позиція Партії регіонів полягає в тому, що нинішньою владою мають бути представлені на розгляд всіх політичних сил і українського народу умови, за яких Україна одержить кредит від Міжнародного валютного фонду.

За його словами, Партія регіонів вже багато разів зверталася і до уряду, і в Секретаріат Президента, але відповіді так і не одержала.

Він зазначив, що тут не може бути ніяких таємниць, і нагадав, що він був першим віце-прем`єр-міністром України і мав доступ до багатьох державних таємниць. При цьому він додав: «Ви свідки того, що я ніколи не продавав ці секрети і зараз би я їх не продав». М.АЗАРОВ пожартував, що «частково через те, що нема кому, оскільки секрети в нашій країні вже давним-давно продані».

М.АЗАРОВ сказав, що в законопроекті «є багато ляпсусів, що свідчать про те, що законопроект створювався поспіхом і його реальне застосування буде неможливе». Він зазначив, що в законопроекті уряд, по суті, одержує багато повноважень і керуватиме економікою «в ручному режимі». «Ми не довіряємо цьому уряду. Ми не віримо в його компетентність, професіоналізм. Ми знаємо, що ці якості відсутні», - наголосив М.АЗАРОВ.

За його словами, парламент мав би розглянути законопроект, підготовлений фракцією Партії регіонів, і на його основі ухвалити закон, який би дозволив зменшити негативні наслідки фінансової кризи.