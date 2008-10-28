У ЦВК попередили: прискорені вибори - бюлетені без захисту

Голова Центральної виборчої комісії Володимир ШАПОВАЛ заявляє, що через стислі терміни проведення дострокових парламентських виборів може бути знижено ступінь захисту виборчих бюлетенів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам.

«Ми можемо швидко надрукувати бюлетені, але за рахунок втрати якості», - сказав голова ЦВК.

При цьому В.ШАПОВАЛ зауважив: «Якщо нас штовхнуть на шлях, що бюлетені будуть друкуватися на звичайному папері, а така можливість є, це буде не наш вибір».

Голова ЦВК нагадав, що виборчі бюлетені, які використовувалися на останніх двох виборах в Україні, за своєю якістю і захистом наближаються до цінних паперів.

Він також зазначив, що папір для виборчих бюлетенів виготовляється за межами України.

В.ШАПОВАЛ вважає, що Центрвиборчком має уникнути прийняття такого рішення, оскільки це дуже серйозна проблема, враховуючи ступінь взаємної недовіри між основними потенційними учасниками виборчого процесу.

На уточнююче запитання журналістів, від кого саме надходили пропозиції друкувати виборчі бюлетені на звичайному папері, В.ШАПОВАЛ сказав, що чув такі пропозиції на рівні неформальних розмов. «Ми обговорювали, що будемо робити, якщо нас поставлять перед необхідністю приймати рішення за скороченими термінами, де ми можемо зекономити час і можливості, і дехто говорив із колег, що, можливо, доведеться друкувати бюлетені на так званому «спрощеному» папері», - сказав голова ЦВК.

При цьому В.ШАПОВАЛ заявив, що він як голова і член ЦВК за таке рішення голосувати не буде.

Він наголосив, що Центрвиборчком має проводити дострокові парламентські вибори за умов не гірших, ніж на попередніх виборах, і тому знижувати ступінь захищеності бюлетеня ЦВК не має морального права.

«Тому що це, вибачте за сучасний лексикон, - підставлятися на рівному місці», - додав В.ШАПОВАЛ.