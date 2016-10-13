Грузія не голосувала у ПАРЄ за резолюції щодо України

Про це на своїй сторінці у Facebook написав екс-заступник генпрокурора Давид Сакваралідзе.

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"На мій превеликий жаль і, навіть не побоюся сказати, сором, дізнався сьогодні про те, що грузинська делегація, що складається з депутатів від правлячої коаліції Бідзіни Іванішвілі, не підтримала в Раді Європи резолюцію щодо України", - написав він.

Крім того, політик назвав це ганьбою для чинної влади Грузії та вибачився перед всіма українцями.

У свою чергу Новости-Грузия пише, що грузинська делегація не брала участі в голосуванні щодо резолюцій, схвалених Парламентською асамблеєю Ради Європи на підтримку України.

Про це свідчать і результати голосування, опубліковані на сайті ПАРЄ.

Нагадаємо, 12 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила дві резолюції на підтримку України.