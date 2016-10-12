ПАРЄ ухвалила дві резолюції щодо України з поправками

Як передає кореспондент УНІАН, резолюції були ухвалені більшістю голосів.

Зокрема, йдеться, про «Засоби правового захисту в разі порушення прав людини на українських територіях, що знаходяться поза контролем української влади», підготовленій доповідачем Марілуізе Бек та «Політичні наслідки російської агресії в Україні» (спочатку називалась "Політичні наслідки кризи в Україні"), доповідачем якої виступила депутат від Чехії Крістіна Зеленкова.

У резолюції «Політичні наслідки російської агресії в Україні» ПАРЄ знову засуджує незаконну анексію Криму Російською Федерацією і закликає Москву вивести свої війська з України.

У документі під назвою «Засоби правового захисту в разі порушення прав людини на українських територіях, що знаходяться поза контролем української влади» ПАРЄ висловлює глибоке занепокоєння ситуацією у сфері прав людини в окупованих Криму і на Донбасі та закликає російську владу гарантувати захист фундаментальних прав та свобод для всіх жителів цих територій.

Читайте такожПрокуратура АР Крим відкрила кримінальні провадження за результатами виборів до Держдуми РФ на окупованому півострові

Крім того, Парламентська асамблея Ради Європи затвердила правку до однієї з резолюцій щодо України, в якій закликала європейські країни зберігати санкції до відновлення суверенітету України.

Також іншою правкою ПАРЄ засудила незаконні вибори до Державної Думи РФ, проведені на території окупованого Криму 18 вересня.

“Включення української суверенної території до єдиного федерального виборчого округу та створення на території Криму 4 одномандатних округів - це грубе порушення міжнародного права і фактично кидає тінь на легітимність парламенту Росії”, - зазначено в правці.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня відбулися вибори до Держдуми РФ, голосування проходило і на території тимчасово окупованого Криму.

До Держдуми РФ за партійними списками пройшли чотири партії – "Єдина Росія" (54,42% голосів), КПРФ (13,52%), ЛДПР (13,28%) і "Справедлива Росія" (6,17%).

З урахуванням одномандатних округів, в Держдумі нового скликання "Єдина Росія" матиме конституційну більшість - 343 мандати, КПРФ – 42 мандати, ЛДПР - 39, "Справедлива Росія" - 23, три мандати отримали представники інших партій.

19 вересня Міністерство закордонних справ України закликало міжнародних партнерів не визнавати результати виборів до Держдуми РФ в частині голосування на території окупованого Криму.

20 вересня український парламент прийняв постанову про заяву Верховної Ради з приводу невизнання Україною легітимності виборів до Державної думи РФ 7-го скликання, їх результатів і наслідків, і відповідно, складу, повноважень, актів і рішень Держдуми РФ.