Спецпідрозділ «Грифон» і суддя не можуть впоратися з нардепом від БЮТ

Головуючий на засіданні в Апеляційному адміністративному суді Києва у справі щодо указу про розпуск парламенту суддя Михайло МЕЖЕВИЧ вимагає від представника БЮТ, народного депутата Володимира ПИЛИПЕНКА залишити залу судового засідання.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну вимогу суддя висунув через невиконання представником БЮТ його вимог і порушення порядку.

У свою чергу В.ПИЛИПЕНКО, наголосивши, що він є народним депутатом, відмовився на вимогу головуючого судді, судового розпорядника, а також представників спецпідрозділу «Грифон» залишити залу судового засідання.

Зараз суд вийшов до нарадчої кімнати для ухвалення рішення за результатами сьогоднішнього розгляду справи.

Як повідомляв УНІАН, представник БЮТ у суді Марина ГАЙДАЙ висловлювала сьогодні клопотання про відвід даного складу колегії Апеляційного адмінсуду, що було судом не задоволено. При цьому головуючий суддя наголосив, що позицію представників БЮТ на судовому засіданні за деякими питаннями можна розцінювати як «зловживання правами учасника судового процесу”.