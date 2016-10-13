МЗС України заявило протест через чергове безпідставне затримання 5 кримських татар

Як повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ, у заяві, зокрема, йдеться про неправомірне затримання та наступний арешт п’яти громадян України: активістів кримськотатарської спільноти Теймура Абдуллаєва, Узеїра Абдуллаєва, Айдера Саледінова, Еміля Джемадінова й Рустема Ісмаілова.

«За аналогією з попередніми резонансними випадками, офіційною підставою їхнього затримання стали безпідставні звинувачення в терористичній діяльності», – повідомили в МЗС.

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«Такі дії Російської Федерації є продовженням її репресивної політики, спрямованої на залякування населення півострова з метою подавлення будь-яких проявів інакомислення і громадського спротиву незаконній окупації. Переконані, що спроби держави-окупанта приховати власне свавілля та зневагу до прав людини за ширмою «боротьби з тероризмом чи екстремізмом» уже давно нікого не вводять в оману. Діючи такими методами, Російська Федерація сама власноручно насаджує терор на захопленій унаслідок збройної агресії українській території, сіє там страх і безправ’я, грубо порушує базові норми міжнародного права, демократичні права і свободи», – наголошують у МЗС.

МЗС України вимагає негайного звільнення п’яти заарештованих 13 жовтня кримських татар, а також інших громадян України, які незаконно утримуються зараз у неволі російською окупаційною владою.

«Закликаємо також міжнародних партнерів України до посилення тиску на Російську Федерацію з вимогою припинити переслідування й репресії на етнічному та релігійному ґрунті в тимчасово окупованому Криму», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією народного депутата, голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, у застінках ФСБ у Криму перебувають 18 кримських татар. «Зникли або викрадені 22 людини, з них 4 ми знайшли вбитими. Зараз у застінках ФСБ у Криму 18 кримських татар, які звинувачуються окупантами в різних злочинах, у тому числі заступник глави Меджлісу Ахтем Чийгоз», – сказав Чубаров.