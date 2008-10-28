Яценюк каже, що все може піти трам-тарарам

Вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України закрито.

Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК зазначив, що сьогодні на нараді за участю прем`єр-міністра України, голови НБУ та лідерів фракцій і голів комітетів парламенту не вдалося досягти домовленості щодо розгляду законопроектів.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що пропонував сьогодні розглянути всі законопроекти - як економічні, так і стосовно внесення змін до законів, що стосуються виборчої системи, у першому читанні, але ця пропозиція не отримала підтримки.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, «усе втикнулося в те, який законопроект розглядати першим – чи законопроекти, в тому числі і президентський, щодо подолання економічної кризи, чи той, який стосується проведення дострокових виборів. На цьому вся історія і завершилася».

Як сказав голова ВР, часу в парламенту для прийняття законів щодо подолання фінансової кризи «залишилося обмаль». Він додав, що засідання Ради директорів МВФ відбудеться завтра, за київським часом, приблизно до 16.00 (у тому числі на цьому засіданні може бути затверджено рішення про виділення Україні кредиту у 16,5 млрд. дол. – УНІАН).

«Я чітко розумію, що прийняття пакету законів не спасе Україну зразу від усього і в цілому. Але це перший крок, який робили усі уряди і перед цим», - наголосив А.ЯЦЕНЮК.

Він запропонував завтра розпочати засідання ВР з голосування усіх законопроектів у першому читанні, а після цього негайно підготувати ті пропозиції, які будуть внесені фракціями і проголосовані у другому читанні.

«Не розірвемо ми, звичайно, економічну і політичну кризу, але у пріоритеті давайте поставимо економічну, і також вирішимо політичну (кризу) через голосування інших трьох законопроектів, які вже включені у порядок денний», - сказав А.ЯЦЕНЮК. За його словами, на даний час такої згоди немає.

Він закликав завтра о 9.00 знову зустрітися у нього прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО, голові НБУ Володимиру СТЕЛЬМАХУ, керівникам фракцій і комітетів парламенту. «Будемо добивати. Крок за кроком вода камінь точить», - зазначив А.ЯЦЕНЮК.

Голова ВР наголосив: «Або приймаємо спільне рішення, або піде все трам-тарарам».