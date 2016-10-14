"Азов" створив політичну партію
18:09, 14 жовтня 2016Політика
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Відповідне рішення було прийнято на з'їзді в Києві 14 жовтня, "за" проголосували 284 з 292 делегатів, 5 делегатів були проти.
Головою партії терміном на 4 роки обраний позафракційний нардеп Андрій Білецький / Фото УНІАН
Громадянський корпус "Азов" створив політичну партію "Національний корпус".
Відповідне рішення було прийнято на з'їзді в Києві 14 жовтня, "за" проголосували 284 з 292 делегатів, 5 делегатів були проти.
Партія "Нацкорпус" створенп шляхом перейменування партій "Громадянський рух "Чесні справи" і "Патріот України ", повідомляє «Українська правда».
Головою партії терміном на 4 роки обраний позафракційний нардеп Андрій Білецький.
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