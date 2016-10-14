"Азов" створив політичну партію

Відповідне рішення було прийнято на з'їзді в Києві 14 жовтня, "за" проголосували 284 з 292 делегатів, 5 делегатів були проти.

Громадянський корпус "Азов" створив політичну партію "Національний корпус". Відповідне рішення було прийнято на з'їзді в Києві 14 жовтня, "за" проголосували 284 з 292 делегатів, 5 делегатів були проти. Партія "Нацкорпус" створенп шляхом перейменування партій "Громадянський рух "Чесні справи" і "Патріот України ", повідомляє «Українська правда». Головою партії терміном на 4 роки обраний позафракційний нардеп Андрій Білецький.

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