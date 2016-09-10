Затриманого під час пікету "Київміськуду" керівника "Азов-Київ" випустили на поруки депутатів (відео)
Затриманого керівника київського осередку цивільного корпусу "Азов" Сергія Філімонова випустили на поруки народних депутатів Андрія Білецького і Олега Петренка.
Про це повідомляє Громадське.
Зазначається, що Філімонова затримали внаслідок штовханини з правоохоронцем, який був одягнений у цивільний одяг. Йому інкримінують статтю "хуліганство".
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"На акції під "Київміськбудом" була мирна акція. До мене підійшов правоохоронець, він мене перший вдарив, він мене провокував, тому сталася така ситуація", — стверджував Філімонов у залі суду.
Як повідомляв УНІАН, 9 вересня вранці представники цивільного корпусу "Азов" заблокували офіс компанії-забудовника на вулиці Суворова у Печерському районі столиці, протестуючи проти забудови у Святошинському районі.
Пізніше поліція розблокувала офіс, трьох учасників акції було затримано і доправлено до Печерського райвіддлу поліції.
За словами речниці поліції Києва Оксани Блищик, "близько 8.30 до будівлі у Печерському районі Києва прийшли приблизно 50 осіб. Із собою вони принесли автомобільні шини, розкидали сміття і заблокували вхід в установу.