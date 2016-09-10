Затриманого під час пікету "Київміськуду" керівника "Азов-Київ" випустили на поруки депутатів (відео)

Про це повідомляє Громадське.

Зазначається, що Філімонова затримали внаслідок штовханини з правоохоронцем, який був одягнений у цивільний одяг. Йому інкримінують статтю "хуліганство".

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"На акції під "Київміськбудом" була мирна акція. До мене підійшов правоохоронець, він мене перший вдарив, він мене провокував, тому сталася така ситуація", — стверджував Філімонов у залі суду.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня вранці представники цивільного корпусу "Азов" заблокували офіс компанії-забудовника на вулиці Суворова у Печерському районі столиці, протестуючи проти забудови у Святошинському районі.

Пізніше поліція розблокувала офіс, трьох учасників акції було затримано і доправлено до Печерського райвіддлу поліції.

За словами речниці поліції Києва Оксани Блищик, "близько 8.30 до будівлі у Печерському районі Києва прийшли приблизно 50 осіб. Із собою вони принесли автомобільні шини, розкидали сміття і заблокували вхід в установу.