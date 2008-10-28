Завтра о 14.00 прес-конференція Тимошенко

Після засідання Кабміну

Завтра, 29 жовтня, Кабінет міністрів України проведе своє чергове засідання. О 14.00 за результатами засідання в прес-центрі Кабміну відбудеться прес-конференція прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі уряду. Вхід до Будинку уряду здійснюватиметься з вул. Грушевського, 12/2 через 1-й та 3-й під’їзди. Акредитація триває до 11.00 29 жовтня за телефонами: 256-75-81, 256-65-71, 8-067-468-46-62.

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