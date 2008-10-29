Тимошенко скасувала засідання Кабміну і свою прес-конференцію
09:49, 29 жовтня 2008Політика
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Про причини - ані слова
Засідання уряду, яке планувалося провести сьогодні, перенесене на четвер, 30 жовтня.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кабінету Міністрів.
Прес-конференцію прем`єр-міністра Юлії Тимошенко, яка мала відбутися о 14.00, також скасовано.
У прес-службі не уточнили причин перенесення засідання. Натомість заявили, що після завтрашнього засідання уряду відбудеться прес-конференція прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО. Про час проведення прес-конференції прес-служба повідомить пізніше.
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