Тимошенко скасувала засідання Кабміну і свою прес-конференцію

Засідання уряду, яке планувалося провести сьогодні, перенесене на четвер, 30 жовтня.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кабінету Міністрів.

Прес-конференцію прем`єр-міністра Юлії Тимошенко, яка мала відбутися о 14.00, також скасовано.

У прес-службі не уточнили причин перенесення засідання. Натомість заявили, що після завтрашнього засідання уряду відбудеться прес-конференція прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО. Про час проведення прес-конференції прес-служба повідомить пізніше.