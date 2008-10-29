У Раді знову перерва - узгоджують «корупційний» меморандум

У пленарному засіданні Верховної Ради на вимогу фракцій Партії регіонів і Блоку Литвина оголошено перерву на 30 хвилин.

Як передає кореспондент УНІАН, представники цих фракцій Микола АЗАРОВ (Партія регіонів) і Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ (Блок Литвина) мотивували оголошення перерви необхідністю додаткового розгляду пункту 15 тексту Меморандуму між урядом України і Міжнародним валютним фондом щодо виділення коштів для мінімізації наслідків впливу світової фінансової кризи на економіку України.

За словами О.ЗАРУБІНСЬКОГО, МВФ висунув умови урядові в разі надання коштів продовж двох років не збільшувати розмір мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму.

«Ми щойно одержали (текст меморандуму), тому просимо 30 хвилин перерви для його детальнішого вивчення», - в свою чергу сказав М.АЗАРОВ.

На думку представника Партії регіонів, меморандум, представлений урядом, є «явно корупційним». «Ми вдвічі збільшуємо зовнішню заборгованість – на сьогодні у нас 14 млрд. (доларів), і ще 16 млрд. беремо, а повернення планується в 2015 році», - додав М.АЗАРОВ.