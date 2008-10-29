Що Медведєв зробив зі своїми мільйонами

Президент Росії Дмитро Медведєв повідомив, що не став знімати свої заощадження, переводити їх в долари або купувати акції.

"Всі свої рахунки в банках я зберіг", - відповів глава РФ на запитання читачів "АИФ".

Читач газети з Омська запитав у Медведева, як президент розпорядився своїми рахунках в банках, які згідно передвиборної декларації про доходи, становлять 2 мільйони 700 тисяч рублів.

"Грошей не знімав, не переводив рублі в долари і не купував акції", - заявив Медведєв.

"Упевнений, що моїм коштам, так само, як і грошам решти російських вкладників, нічого не загрожує", - підкреслив він.

РИА Новости