Ющенко чекає від Тимошенко «несолодкої політики»

Українська влада здатна подолати економічну кризу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент України Віктор ЮЩЕНКО, виступаючи на 9-му форумі «Україна-Польща», що проходить в Донецьку.

За його словами, українська влада має проводити відкриту та ясну державну політику, спрямовану на подолання економічної кризи.

На думку Президента, криза не так лякає людей, як напружує “в тих чи інших моментах відсутність чіткої відповіді влади на той чи інший виклик”.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що влада має повернути довіру людей до національних грошей, українського ринку.

Він повідомив про рішення Ради національної безпеки та оборони щодо заходів, які має вжити Україна для виходу з фінансової кризи.

Водночас Президент вчергове висловив переконання, що Україна впорається з усіма викликами.

“Це не є якесь фатальне завдання, хоча мушу сказати, що воно не є простим, воно вимагає і від суспільства, і від уряду, зокрема, чесної, відвертої, несолодкої політики”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

“Переконаний, що сьогодні українська влада є такою, вона може дати відповіді на ці речі”, - сказав Президент, висловивши впевненість, що країна не буде відкинута назад у своєму економічному розвитку. “Ми пройшли момент повернення, ми дамо відповіді на виклики і далі будемо моделювати активну економіку і фінансову сферу”, - наголосив Президент.

При цьому він зауважив, що всі органи влади повинні консолідувати зусилля для подолання кризи. “Влада має говорити одним голосом”, - підкреслив глава держави.