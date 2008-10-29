МЗС попереджає Росію: нас важко залякати

У Міністерстві закордонних справ вважають, що звинувачення Росії на адресу України у начебто незаконному постачанні зброї до Грузії є намаганням виправдати російську агресію на Кавказі, переклавши вину на іншу країну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив директор Департаменту контролю над озброєнням та військово-технічного співробітництва МЗС України Олександр НИКОНЕНКО.

«Як нам здається, …тональність (заяв Росії – УНІАН) має мету виправдати свою агресію на Північному Кавказі», - сказав він.

За словами О.НИКОНЕНКА, Україна у питаннях щодо постачання зброї діє виключно у рамках міжнародних домовленостей.

Водночас заяви з боку окремих російських діячів, як зауважив О.НИКОНЕНКО, «можна оцінити як спробу виставити Україну винуватцем її (Росії) дій (на Кавказі)».

Саме тому, на його переконання, російська сторона замість урегулювання ситуації намагається діяти шляхом обвинувачень. При цьому О.НИКОНЕНКО зауважив, що, на його погляд, ще зарано ставити крапку у конфліктній ситуації, яка склалася на Північному Кавказі, оскільки «сам факт агресії у ХХІ сторіччі в Європі не може бути забутий».

Відповідаючи на запитання стосовно того, яким чином Україна доводитиме свою непричетність до кавказького конфлікту, О.НИКОНЕНКО висловив думку, що наша країна братиме участь у роботі міжнародних організацій по з’ясуванню винуватців цього конфлікту, у тому числі з ОБСЄ.

На запитання, чи не містять обвинувачення Росії на адресу України у начебто незаконному постачанні зброї Грузії елемент залякування, О.НИКОНЕНКО відповів: «Нас важко залякати. Тому що Україна є членом міжнародної спільноти, і ми спираємося на цей потенціал безпеки і потенціал, так би мовити, здорового глузду, який панує у міжнародній політиці».

Крім того, додав О.НИКОНЕНКО, Україна та її населення мають чималий досвід загартованості у вирішенні складних питань.

Водночас він висловив сподівання, що і в цьому питанні обидві сторони спиратимуться на елементи здорового глузду.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН заявив, що український політик, який ухвалював рішення про постачання зброї і військової техніки до Грузії, є злочинцем. "Постачання озброєнь - це ще можна зрозуміти, це комерційна справа. Але коли люди і бойові комплекси використовуються для вбивства солдат в зоні конфлікту, в даному випадку - російських солдат, - це для нас сигнал, і сигнал дуже серйозний", - заявив В.ПУТІН. Він підкреслив, що "Росію найбільше турбує те, що ця техніка могла бути поставлена вже в ході бойових дій і управлялася фахівцями з України. Якщо це підтвердиться - це і є злочин". "Якщо ми знайдемо підтвердження цьому, то ми відповідним чином вибудовуватимемо свої контакти з тими людьми, які це зробили", - сказав В.ПУТІН.

28 жовтня Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ заявив, що Росія враховуватиме в своїй політиці, зокрема у сфері військово-технічної співпраці, дії країн, які забезпечували Грузію зброєю, і які підтримали Михайла СААКАШВІЛІ в серпні.

У свою чергу, Спеціальна міжвідомча робоча група за участю представників керівництва відповідних органів виконавчої влади, спецслужб, при Апараті Ради національної безпеки і оборони України, яка провела глибокий і всебічний аналіз всіх аспектів військово-технічного співробітництва з Грузією, заявила, що все військово-технічне співробітництво із Грузією Україна проводила у повній відповідності до норм міжнародних режимів експортного контролю та національного законодавства.