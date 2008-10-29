Герман каже, що відсьогодні життя погіршиться

Заступник керівника фракції Партії регіонів Ганна ГЕРМАН вважає, що президентські антикризові заходи, прийняті сьогодні в парламенті, приведуть до поглиблення економічної кризи і зниження рівня життя громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г.ГЕРМАН заявила сьогодні журналістам у Верховній Раді.

«Ми дуже раді, що влада взяла на себе спільну відповідальність за той план виходу з економічної кризи, який запропонував Президент», - сказала Г.ГЕРМАН.

За її словами, Партія регіонів вважає цей план «шкідливим, неправильним, таким, що приведе до ще гіршої ситуації в економіці і ще більшого погіршення життя в країні».

Г.ГЕРМАН нагадала, що сьогодні прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО публічно заявила в парламенті про те, що Кабінет міністрів, БЮТ і вона особисто беруть на себе відповідальність за виконання антикризових заходів, запропонованих Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 жовтня, Верховна Рада прийняла в першому читанні внесений Президентом України законопроект "Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи і про внесення змін до деяких законодавчих актів України".

"За" проголосували 248 народних депутатів із 447, зареєстрованих у сесійному залі.

Прийняття законопроекту підтримали 156 депутатів від БЮТ, 72 - від НУ-НС, 18 - від Блоку Литвина і двоє депутатів від Партії регіонів. Фракція КПУ не дала за цей законопроект жодного голосу.