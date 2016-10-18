Путін таки візьме участь у "нормандській зустрічі" в Берліні - уряд Німеччини

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на заяву речника уряду ФРН Штеффена Зайберта.

Лідери Німеччини, України, Франції та РФ обговорять подальші кроки у реалізації мінського мирного процесу.

Остання зустріч у "нормандському форматі", на якій лідери чотирьох країн обговорювали мирне врегулювання ситуації на Донбасі, відбулася більше року тому.

Читайте такожПорошенко провів телефонні переговори з Меркель і Олландом

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко, перебуваючи з офіційним візитом у Норвегії, провів телефонну розмову у тристоронньому форматі за участі президента Франції Олланда та канцлера ФРН Меркель, в ході якої досягнуто домовленості про проведення 19 жовтня в Берліні зустрічі глав держав у «нормандському форматі».