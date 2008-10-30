БЮТ погрожує захопити трибуну, якщо в плані Ющенка буде рядок про вибори

БЮТ має намір заблокувати трибуну, якщо до антикризового законопроекту Ющенка буде внесена поправка про виділення коштів на вибори. "Ми готові заблокувати трибуну, тому що ми хочемо, щоб в останній узгодженій редакції прийняти закон Президента, який буде першим етапом вирішення кризи", - заявив бютівець Сергій Міщенко, пише Сегодня. "Тому якщо все-таки ці поправки будуть внесені, то ми трибуну заблокуємо", - сказав він.

Також бютівець додав, що БЮТ заблокує трибуну, якщо на розгляд Ради будуть внесені законопроекти, що стосуються виділення коштів на вибори "з голосу". "Це буде порушенням регламенту", - відзначив він.